Кремль ответил на обвинения в выводе на орбиту «космического оружия»

В Кремле не комментируют обвинения РФ со стороны Соединенных Штатов в выводе на орбиту якобы противоспутникового оружия, однако отмечают, что Россия действует в соответствии с международным правом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее заявление Пентагона.

«Никак не могу это комментировать. Здесь мы действовали в соответствии с международным правом», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он напомнил, что Россия неоднократно предлагала запретить размещение в космосе какого-либо оружия, однако ее инициативы были отвергнуты в том числе и США.

22 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.

Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. Он заверил, что армия будет продолжать наблюдать за российским аппаратом, который, по его словам, имеет характеристики, схожие с противоспутниковым вооружением, которое, как утверждается, было запущено на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

В МИД РФ заявление Пентагона назвали информационным вбросом.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.