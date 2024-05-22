Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кремль ответил на обвинения в выводе на орбиту «космического оружия»

Песков отказался комментировать обвинения РФ в выводе в космос «оружия»

close
100%
Depositphotos

В Кремле не комментируют обвинения РФ со стороны Соединенных Штатов в выводе на орбиту якобы противоспутникового оружия, однако отмечают, что Россия действует в соответствии с международным правом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее заявление Пентагона.

«Никак не могу это комментировать. Здесь мы действовали в соответствии с международным правом», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом он напомнил, что Россия неоднократно предлагала запретить размещение в космосе какого-либо оружия, однако ее инициативы были отвергнуты в том числе и США.

22 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия якобы выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.

Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. Он заверил, что армия будет продолжать наблюдать за российским аппаратом, который, по его словам, имеет характеристики, схожие с противоспутниковым вооружением, которое, как утверждается, было запущено на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

В МИД РФ заявление Пентагона назвали информационным вбросом.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами