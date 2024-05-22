Овечкину заблокировали счет за неуплату налогов

Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину заблокировали банковский счет из-за неуплаты налоговой задолженности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, причиной блокировки счета ИП Овечкин А.М стала задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 49 тысяч рублей. По данным Mash, ИП Овечкина занимается производством и продажей одежды, спортивных товаров и иной деятельностью спортивного характера.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Артемий Панарин рассказал, как дружба с Сергеем Бобровским отражается в матчах друг против друга.