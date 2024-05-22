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Больница для заключенных с туберкулезом вспыхнула в Ижевске

«112»: в Ижевске вспыхнуло лечебное учреждение для заключенных с туберкулезом

В Ижевске вспыхнуло здание лечебного учреждения для заключенных, больных туберкулезом. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в лечебно-исправительном учреждении №4, которое специализируется на содержании и лечении заключенных, больных туберкулезом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Сообщается, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции. Эту информацию подтвердили в МЧС по региону, отметив, что ее горение происходило в момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

По данным министерства, открытое горение ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.

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