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В Кремле прокомментировали призыв конгрессменов США к ударам по России

Песков: конгресс США нацелен на провоцирование войны до последнего украинца

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Многие американские конгрессмены желают эскалации напряженности на Украине, для чего требуют разрешить Киеву наносить удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В конгрессе много горячих голов, которые хотели бы большего провоцирования напряженности», – ответил Песков на на просьбу прокомментировать призыв ряда американских конгрессменов к администрации Белого дома разрешить Украине бить по территории России.

До этого сообщалось, что украинские власти просят у Вашингтона снять запрет на использование западного оружия для атак по территории РФ. Белый Дом отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны. Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом вооруженных сил РФ.

Тем временем в Соединенных Штатах подчеркивают, что позиция Киева в конфликте с Москвой становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на российской территории.

Ранее Украине предложили принять нейтралитет перед переговорами с РФ.

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