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В Совфеде заявили, что США не смогут ввести «бесплатные» санкции против Китая

Пушков: бесплатных санкций для США против КНР не будет, Пекину есть чем ответить

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Илья Питалев/РИА Новости

Китай на международной арене чувствует себя достаточно уверенно для того, чтобы вводить ответные санкции против политиков и компаний США, для Вашингтона в этой связи «бесплатных» санкций не будет. Такую оценку отношений Соединенных Штатов и Китая высказал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Китай чувствует себя достаточно уверенно, чтобы вводить ответные санкции против американских компаний и политиков. Так что для США «бесплатных санкций» против Китая не будет», — отметил сенатор.

По его словам, Китай не намерен наносить вред собственным торговым интересам, ответные меры со стороны Пекина в адрес Вашингтона будут. Пушков подчеркнул, что санкционная война между США и Китаем началась.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает односторонние санкции Вашингтона за экономические связи с Москвой и будет защищать интересы своих компаний.

По словам дипломата, экономические связи Китая и России соответствуют нормам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам. Они не нацелены против какой-либо третьей стороны и поэтому не должны подвергаться внешнему вмешательству. В связи с этим односторонние санкции, введенные США, являются нелегитимными, и Пекин решительно их отвергает.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не хочет вести торговую войну против Китая.

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