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Алек Болдуин высказался о новом суде по делу о стрельбе на съемках

Актер и продюсер Алек Болдуин попросил об ускоренном суде по делу о стрельбе

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David 'Dee' Delgado/Reuters

Актер и продюсер Алек Болдуин дал первый официальный ответ на новые обвинения по делу о стрельбе на съемках своего фильма «Раст». Об этом сообщает TMZ.

Актер подтвердил, что готов предстать перед судом по видеосвязи 1 февраля. Кроме того, отмечает издание, Болдуин однозначно высказался о том, каким видит суд над собой в идеале — он напомнил, что имеет конституционное право на ускоренную процедуру.

Ускорение суда, по мнению команды Болдуина, «сведет к минимуму публичное оклеветание и подозрения», а сам актер хочет «избежать необходимости доказывать свою невиновность, которая часто возникает после длительной задержки судебного преследования».

Накануне актеру и режиссеру Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения по делу о стрельбе на съемках фильма «Раст» в 2021 году, когда он выстрелил боевыми патронами в оператора Галину Хатчинс. Врачи не смогли спасти женщину. Обвинения были выдвинуты после того, как с Болдуина суд снял предыдущие обвинения. Защита актера считает это «ужасной судебной ошибкой».

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