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Тори Спеллинг рассказала о тайном романе Мадонны с актером «Беверли Хиллз, 90210»

Актриса Тори Спеллинг рассказала о тайном романе Люка Перри и Мадонны

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Lionel Cironneau/AP

Актриса Тори Спеллинг рассказала о том, как ее коллега по сериалу «Беверли Хиллз, 90210» Люк Перри (1966-2019) тайно встречался с певицей Мадонной. О его признании она вспомнила в посвященном сериалу подкасте.

«Я никогда не забуду, как он затащил меня в гримерку и рассказал. Я чувствовала, что он так мне доверяет, Боже, он рассказывает мне про Мадонну!» — говорит звезда.

Перри, по ее словам, даже включил для нее аудиосообщение, которое Мадонна прислала ему на автоответчик.

«Я говорила ему — ты самый крутой парень на земле. Во-первых, потому ты Люк Перри, во-вторых, потому что Мадонна!» — рассказала Спеллинг.

Мадонна и Перри в 1992 году часто появлялись в светской хронике, они не скрывали романтических отношений и целовались перед камерами, однако никогда не делали заявлений о романе.

В 1993 году Люк Перри женился на актрисе Рейчел Шарп.

Накануне менеджмент певицы Мадонны прокомментировал иск фанатов артистки, которые подали на певицу в суд из-за задержки ее концерта.

Ранее Лолита рассказала об отмене всех концертов в Подмосковье.

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