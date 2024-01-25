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Арестованного дважды за три дня сталкера Тейлор Свифт обвинили в преследовании

Сталкеру Тейлор Свифт Кроу предъявили обвинения в преследовании

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Andrew Kelly/Reuters

33-летнему Дэвиду Кроу, сталкеру Тейлор Свифт, предъявили обвинение в преследовании певицы. Об этом сообщает New York Post.

Это случилось после того, как мужчину арестовали во второй раз напротив дома исполнительницы. Прокурор сообщил на суде, что за последние два месяца Кроу замечали рядом с резиденцией Свифт 30 раз. Соседка певицы рассказала, что однажды заметила преследователя копающимся в мусорном баке.

23 января сообщалось, что в Нью-Йорке арестовали предполагаемого сталкера Свифт через два дня после того, как мужчину задержали при попытке проникнуть в дом исполнительницы. Очевидец рассказал изданию, что мужчину заметили у дома певицы всего через несколько часов после выхода из-под ареста. Его увидели примерно в 15:00, а в 16:00 мужчину снова взяли под стражу. По данным издания, преследователь оказывал сопротивление сотрудникам полиции во время задержания, пытаясь скрыться от стражей закона.

Когда Кроу задержали в первый раз, очевидцы отмечали, что сталкер поджидал Свифт около месяца. Он спал на ступеньках ее дома, постоянно курил, кричал, пристально разглядывал людей и доставлял другие неудобства местным жителям. Однажды его видели с цветами.

Ранее сообщалось, что Шэрон Осборн спасли после передозировки препаратами.

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