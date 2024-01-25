Поджигателя аниме-студии в Киото приговорили к смертной казни

Суд в Японии приговорил мужчину, совершившего поджог анимационной студии Kyoto Animation Co, к смертной казни. Об этом сообщает местное новостное агентство Kyodo.

По информации журналистов, запрос о назначении высшей меры наказания в инстанцию направили прокуроры. Адвокаты злоумышленника попытались добиться смягчения приговора, заявив о психических проблемах своего клиента. Они настаивали, что в момент поджога подсудимый страдал бредом.

Однако судья Кейсуке Масуда не принял доводы адвокатов во внимание. Он подчеркнул, что 45-летний Синдзи Аоба не находился в состоянии умственной недееспособности.

«Синдзи Аоба приговорен к смертной казни за поджог компании Kyoto Animation Co», — говорится в материале.

При этом мужчина признался, что поджег студию из-за убеждения в краже компанией идеи его романа. По словам злоумышленника, незадолго до происшествия он принял участие в конкурсе Kyoto Animation Co и тогда представил свой труд.

В свою очередь, обозреватели обратили внимание на время начала судебного процесса. Разбирательство стартовало лишь спустя четыре года после трагедии, так как Синдзи Аоба сам оказался в числе пострадавших при пожаре.

Как отметили авторы публикации, в зал суда злоумышленник прибыл в инвалидной коляске. Лицо и шея мужчины были покрыты шрамами, оставшимися от ожогов.

Пожар в здании анимационной студии произошел 18 июля 2019 года. Перед этим в помещение ворвался мужчина, который начал распылять бензин и поджигать его. В результате травмы получили 68 человек, из которых 36 спасти не удалось.

Ранее в Санкт-Петербуге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге склада Wildberries.