На Юрия Гальцева подали в суд из-за ресторана в Петербурге

Ресторан-кабаре «Чаплин-клуб» юмориста Юрия Гальцева под угрозой закрытия из-за иска в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, в суд обратилась компания «Сатурн ВМ» из-за неуплаты петербургским заведением аренды. «Чаплин-клуб» должен был выплачивать ежемесячно 126 тыс. рублей, однако не делал этого на протяжении года. Истец потребовал взыскать с «Чаплин-клуба» 1 млн 540 тыс. рублей, включая пени и судебные расходы. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования истца. Как отмечает издание, помимо прочего, кабаре несет большие убытки.

Shot подчеркивает, что другой бизнес Гальцева ООО «ЧК» внесли негативный реестр из-за убытков, а также предоставления недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

В начале декабря 2023 года Юрий Гальцев подал иск в Замоскворецкий суд на музыкальную онлайн-платформу из-за авторских прав на альбомы и песни артиста. По данным mk.ru, сервис несогласованно публиковал творчество юмориста. Команда комика планировала выяснить, кто занимается незаконной продажей и дистрибуцией композиций автора.

Ранее певец Алексей Кортнев назвал фейком информацию о концертах в Москве.