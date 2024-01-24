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Лиза Моряк вспомнила о примете артистов для съемок в гробу

Актриса Моряк рассказала, что лежала на съемках в гробу с бутылкой под подушкой

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Актриса Лиза Моряк в разговоре с «Пятым каналом» вспомнила, как снималась в гробу с бутылкой спиртного под подушкой.

«Я уже лежала в гробу. И есть такой обычай, когда артист ложится в гроб, ему под подушку кладут бутылку с алкоголем. И когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее. И съемочные дни прошли замечательно», — вспомнила Моряк.

По словам артистки, после отснятой сцены содержимое бутылки было выпито. Моряк подчеркнула, что не верит в приметы и мистические события, но в данном случае эту процедуру можно назвать своеобразным оберегом, так как для артистов лечь в гроб даже на съемках — «очень этический момент».

Недавно актриса Полина Ауг, которая сыграла ведьму Геллу в экранизации «Мастера и Маргариты», рассказала о своем отношении к мистике и приметам. По словам артистки, ее бабушка знает немало примет и старается все их соблюдать. Актриса же не так сильно углубляется в этот вопрос, но обращает внимание на знаки, которые посылает ей мироздание.

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