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Названы фильмы — номинанты на «Оскар»

Фильм «Барби» стал претендентом на премию «Оскар»

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Warner Bros.

Стали известны номинанты 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. Трансляция объявления прошла на официальном YouTube-канале премии.

В список претендентов на награду в номинации «Лучший фильм», помимо ожидаемых лент Кристофера Нолана и Мартина Скорсезе, вошли «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Барби» Греты Гервиг», «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Нолана — он номинирован в 13 категориях.

Ведущим шоу снова станет комик Джимми Киммел. Он был ведущим церемонии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Главную награду премии 2023 года забрал боевик Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу». Шайнерт и Кван также получили награду за режиссуру данной картины. Кроме того, эти режиссеры получили «Оскар» за лучший сценарий, который они и написали для «Все везде и сразу».

Накануне стало известно, что Марго Робби выпустит книгу с образами в стиле Барби.

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