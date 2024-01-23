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Звезда «Универа» пожаловалась на мошенников

Актриса Мария Кожевникова сообщила, что ее взломали в социальных сетях

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Мария Кожевникова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мошенники взломали ее страницу в Telegram.

По словам Кожевниковой, от ее имени в мессенджере пишут злоумышленники, которые предлагают различное сотрудничество и просят денег. Актриса попросила ничего им не присылать.

«Я никому ничего не писала, ни у кого ничего не просила. Кому-то предлагают марафоны, у кого-то просят деньги в долг. Друзья, пожалуйста, игнорируйте. Это не я!» — заявила артистка.

Как призналась Кожевникова, она не знает, что делать, чтобы вернуть свой аккаунт.

Кожевникова известна по роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Она также снялась в проектах «Батальонъ», «Склифосовский», «В активном поиске».

Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева — Ивана, Максима и Василия. Звезда находится в отношениях с предпринимателем с 2013 года, официально они не женаты. Актриса объясняла, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.

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