Госпитализированная актриса Валентина Талызина рассказала, когда вернется на сцену

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которую госпитализировали в день рождения, 22 января, с бронхитом, призналась, что собирается вернутся на сцену в середине февраля. Об этом актриса рассказала в беседе с kp.ru.

«Когда выйду на сцену? 13 и 15 февраля – стоят в расписании мои спектакли: «Волки и овцы» и «Пиковая дама». И еще потом – 21 и 29 февраля. Зал очень хорошо принимает, публика ходит», — сказала Талызина.

22 января Telegram-канал Mash, ссылаясь на дочь актрисы Ксению, писал, что актрису госпитализировали в Москве. По данным издания, врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Талызина находилась под капельницами. По словам дочери артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За день до этого в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни народной артистки. Причиной отмены названа болезнь Талызиной. Подробности о состоянии здоровья актрисы в театре не раскрыли.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в багаже у артистки более ста фильмов и сериалов.

Ранее сообщалось, что звезда шоу «Голос.Дети» был госпитализирован с переломом позвоночника после ДТП.