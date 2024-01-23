Алла Довлатова вспомнила, как рожала на коленях

Певица Алла Довлатова призналась в шоу «Звезды сошлись», что рожала дочь, сидя на коленях.

По словам Довлатовой, она прочитала, что «правильно» рожать под собственным весом. Об этом она сообщила своему акушеру-гинекологу. Телеведущая заявила ему, что будет делать так, как «ребенку полезнее».

«Я родила, сидя на коленях, на кровати. Я не кричала, а дышала. Я родила без крика. Роды длились девять часов — сначала схватки, потом потуги», — вспомнила телеведущая.

Довлатова отметила, что очень важно правильно дышать при родах. По ее словам, в этом случае организм расслабляется и помогает ребенку легче выйти на свет.

В 2007 года Довлатова вышла замуж за сотрудника МВД Алексея Бороду. В их браке родилось две дочери. Старшая Александра появилась на свет в 2008-м, а младшая Мария — в 2017-м. У телеведущей также есть сын Павел и дочь Дарья от брака с Дмитрием Лютым.

В декабре 2023 года Довлатова призналась, что похудела на сале на четыре килограмма за месяц. Телеведущая уточнила, что основой ее диеты стал именно этот продукт. Артистка может позавтракать салом с яйцом или огурцом. Звезда отметила, что этот продукт обязательно нужно есть без хлеба.

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