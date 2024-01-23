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Соседов рассказал о конфликтах с руководством НТВ

Критик Соседов заявил, что у него были конфликты на шоу «За гранью» из-за смеха

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Телеканал «НТВ»

Музыкальный критик Сергей Соседов и экс-ведущий шоу «За гранью» заявил, что руководство телеканала НТВ планировало сделать программу серьезной. Его слова передает NEWS.ru.

«Им не нравилось, например, когда я начинал над чем-то смеяться, потому что всегда есть смешные моменты, в любой самой трагической истории есть смешное и в любой самой счастливой истории есть грустное», — заявил критик.

Соседов отметил, что при этом НТВ приветствовало слезы героев. По словам Соседова, он не стал идти на поводу у руководства и заявил, что будет вести программу, «как чувствует».

Свое увольнение из шоу критик назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна. Он признался, что не знает причин подобного решения руководства НТВ.

«Со мной была четкая работа. Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге», — поделился критик.

В том же интервью Соседов рассказал, была ли песня на «Суперстаре» местью НТВ за увольнение.

Ранее сообщалось, что Меладзе перенес концерт в Ташкенте.

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