Видаль может перейти в «Спартак»

Чилийский защитник «Унион Эспаньол» Валентин Видаль рассказал, что рассматривает вариант с переходом в калининградскую «Балтику» или московский «Спартак», передает «РБ Спорт».

«Интерес со стороны «Спартака» и «Балтики»? Я веду переговоры со своим представителем, и мы рассматриваем этот вопрос. Хотел бы я приехать в Россию? Мне нравится российская лига», — сказал Видаль.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

«Балтика» в чемпионате России занимает 15 место, набрав 26 очков.

Ранее стало известно, кто точно не возглавит «Спартак».