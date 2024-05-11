В ЛНР спрогнозировали выход ВС РФ на Кременчугское водохранилище

Российские военные смогут продвинуться до Кременчугского водохранилища на реке Днепр в случае успешного развития наступательных операций на Харьковском направлении. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР), полковник Виталий Киселев.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы РФ активно действуют на Харьковском направлении. Специалист выразил уверенность, что военнослужащие страны продолжат продвигаться на данном участке фронта.

«Я думаю <...> с выходом на Кременчугское водохранилище на Днепре. Все это будет, все это впереди», — сказал Киселев.

Как он отметил, сейчас наблюдается «удачный момент» для ударов по мостам и железнодорожным развязкам на территории Украины. Эксперт пояснил, что в ближайшее время командованию украинских войск придется «гнать большое количество личного состава» и оружия по соответствущим путям.

В то же время полковник обратил внимание на успехи ВС РФ в районе донецкого населенного пункта Часова Яра. Киселев не исключил, что благодаря этому российские солдаты смогут раздробить формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 мая глава подконтрольной украинским властям военной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об интенсивных боях в приграничных районах региона. Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что российские войска взяли под свой контроль четыре поселка в Харьковской области.

Ранее бойцов ВСУ предупредили о тяжелых двух месяцах на поле боя.