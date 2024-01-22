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Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой

Шоумен Джигурда заявил, что его дети посчитали прикольным видео с Волочковой

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Шоумен Никита Джигурда заявил, что его дети не стали осуждать отца из-за слитого видео с балериной Анастасией Волочковой. Его слова передает NEWS.RU.

Актер назвал своих наследников «другими» — более развитым. Джигурда заявил, что его детям «пофиг» на все то, что интересует старшее поколение. По словам шоумена, после слива видео они сказали отцу лишь: «Да, я слышал, папа, прикольно».

Слова Джигурды также поддержала супруга Марина Анисина, отметившая, что дети не следят за балериной Анастасией Волочковой.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Накануне стало известно, что Джигурда подал заявление о возбуждении уголовного дела против своего водителя Евгения Ильина, который опубликовал скандальное видео с Волочковой. Кроме того, актер просит привлечь к ответственности главного редактора издания «СтарХит» Анастасию Ананьину и Telegram-канал «НеМалахов» по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Ранее Джигурда призвал депутатов обратить внимание на Пригожина.

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