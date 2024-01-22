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Андрей Бебуришвили рассказал, как изменилось отношение фанаток к нему после свадьбы

Комик Бебуришвили посетовал, что после свадьбы ему стали присылать интимные фото

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LABELSMART/YouTube

Комик Андрей Бебуришвили на «Шоу Воли» заявил, что фанатки стали присылать ему интимные снимки после свадьбы.

«Когда я не был женат, я был не нужен никому! «Ну и дядька, гуляй». Я только женился, выложили фото со свадьбы красивой — и все присылают фото интимные. Не знаю, почему женщины так делают. Видимо, чувствуют, что мужчина уже самостоятельный или отбить хотят, но ничего не получится, увы», — улыбнулся Бебуришвили.

При этом юморист отметил, что после рождения ребенка стал двойственно относиться к концертам. Например, Бебуришвили хочет поскорее уехать домой, когда выступает на гастролях. Однако когда комик возвращается к семье, ему хочется отправиться выступать. В связи с этим Бебуришвили пошутил, что комфортнее всего чувствует себя в подъезде. Артист вспомнил, что во время первого свидания с будущей женой попросил не заказывать слишком дорогую еду, так как был ограничен в финансах.

«Я еще приехал, у меня не было денег, были суточные 5 тысяч. Я такой: «Слушай, давай, если едим, то недорого?» — посмеялся артист.

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