Бородина ответила на обвинения в обмане в шоу «Окна»

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинениям во лжи на шоу «Окна».

Пользователь сети вспомнил, как Бородина сыграла итальянку в программе. Он намекнул, что телеведущей должно быть стыдно за это. Бородина ответила, что не видит в этом ничего позорного.

«А я там что, тело свое продавала? Или деньги у вас просила и не вернула? Люди, вы не в себе. За что стыдно-то? За то, что я, будучи 20-летней девочкой, работала в редакции и выручила всех, потому что слетела героиня!? В чем стыд, не могу понять», — отметила знаменитость.

Бородина предложила критикующим «позволить себе уже хоть что-то» в этой жизни, а то они стали «уж слишком кристально чистые». По словам телеведущей, чем больше комплексы будут управлять человеком, тем сложнее тому будет существовать в реальном мире.

Бородина впервые дебютировала на телевидении в ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. В 2004 году она стала ведущей программы «Дом-2». Телеведущая также работала в проектах «Cosmopolitan. Видеоверсия», «Перезагрузка», «Бородина против Бузовой», «ББ шоу», «Женский клуб».

Ранее Ксения Бородина осудила Жигалову за то, что она ведет себя не «по понятиям».