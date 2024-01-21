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Сергей Соседов заявил, что Киркорова стали «отменять» не из-за вечеринки Ивлеевой

Критик Сергей Соседов выразил мнение, что Киркоров надоел людям

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Super/YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «ЭГ» выразил мнение, что Филиппа Киркорова стали «отменять» из-за того, что он надоел россиянам.

«Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально», — высказался Соседов.

При этом критик считает, что Киркоров является далеко не лучшим артистом российской эстрады. Соседов напомнил, что музыкант самолично назвал себя «королем», подражая Алле Пугачевой., которая после участия в «Евровидении» получила прозвище Примадонна.

«Они же тогда вместе были. Может, с Аллой Борисовной это придумали. Поскольку он муж ее был, то стал королем. На тусовке сказал, журналисты подхватили», — вспомнил Соседов.

21 декабря Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», гостями которой стали и другие звезды — Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак и не только. У многих из них после мероприятия возникли проблемы с проведением концертов и съемками в новогодних проектах.

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