Ревва мог уехать из России на фоне критики активистов

Шоумен Александр Ревва вместе с семьей уехал из России. Об этом сообщает телеканал «360» в Telegram-канале со ссылкой на другие СМИ.

В посте уточняется, что причиной эмиграции комика мог стать бойкот на телевидении.

10 января сообщалось, что Александра Ревву вырезали из «Песни года». В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

При этом активист Виталий Бородин признавался в беседе с mk.ru, что Ревве объявили бойкот на федеральных каналах. Бородин заявил, что изначально у комика «была другая позиция по поводу СВО». Затем, по словам активиста, шоумен «переобулся» и вернулся в Россию на заработки, так как понял, что стал терять в деньгах.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако затем шоумен стал посещать светские мероприятия в Москве, а также возобновил концертную деятельность.

Ранее Ярмольник высказался об уехавших из России артистах.