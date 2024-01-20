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У актрисы сериала «ЮЗЗЗ» пропала картина за миллион

Mash: у художницы и актрисы Полины Ястребовой украли картину

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

У художницы и актрисы сериалов «ЮЗЗЗ» и «Невский» Полины Ястребовой пропала картина при транспортировке на выставку из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Работу размерами 1х1,5 метра Ястребова оценила в миллион рублей. Она объяснила, что в течение трех сезонов работала над полотном: по четыре часа ездила по нему шинами, испачканными в краске.

В транспортной компании актрисе рассказали, что занимаются поисками картины, и предложили скидку на следующий заказ. Ястребова написала заявление в полицию и пообещала 100 тысяч рублей человеку, который поможет ей найти пропажу.

Накануне полицейские в Бельгии нашли в доме мужчины украденные картины художников Шагала и Пикассо. По словам властей, картины находятся в хорошем состоянии. Сообщается, что работы Пикассо «Тете» и «Человек в молитве» Шагала были украдены у коллекционера из Израиля в 2010 году.

Примерная стоимость картин составляет около $900 тысяч.

Ранее Шварценеггер продал в 10 раз дороже часы, из-за которых его задержали.

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