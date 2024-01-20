Шварценеггер продал в 10 раз дороже часы, из-за которых его задержали

Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер на благотворительном аукционе продал часы Audemars Piguet, из-за которых его ранее задержали на таможне в Мюнхене. Об этом сообщает издание Die Pressa.

Начальная цена лота заявлялась в €50 тысяч, в итоге часы продали за €270 тысяч. Аукцион прошел на горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии, все средства — более миллиона евро — пойдут на борьбу с изменениями климата.

Звезду «Терминатора» задержали с дорогими часами в Мюнхене, обвинив актера в уклонении от уплаты налогов и нелегальном ввозе драгоценностей, артисту был выписан большой штраф. Половину стоимости штрафа актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. Таможенники разрешили ему снять деньги в аэропорту, после чего отпустили.

После негодующий Шварценеггер, выступая перед участниками Всемирного климатического саммита, в течение восьми минут непристойно шутил о своем задержании.

Ранее стало известно, что часы Шварценеггера подорожали почти в три раза после задержания актера.