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Стало известно о снижении цен на выступления Анны Asti после «голой» вечеринки

Mash: певица Анна Asti снизила цены на корпоративы после вечеринки Ивлеевой

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Пресс-служба Анны Asti

Певица Анна Asti снизила ценники на выступления на корпоративах после «голой» вечеринки блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, до мероприятия Анна Asti брала за концерт десять миллионов рублей. После вечеринки цена за выступление опустилась до семи миллионов. В райдере артистка также теперь просит 600 тысяч рублей — 500 тысяч на свет и звук и 100 тысяч — на обеспечение ее команды едой и жильем.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Анна Asti, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке.

В московском клубе Gipsy заявили, что концерт певицы Анны Asti, который должен был состояться 31 декабря, переносится на новую дату. Вместо нее в новогоднюю ночь выступил певец Jony.

Ранее представители Высоцкой ответили на слухи о закрытии ее кулинарного бизнеса.

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