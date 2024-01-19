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Арнольд Шварценеггер пошутил о своем анусе после задержания

Актер Шварценеггер прокомментировал свое задержание непристойными шутками

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Bild/Twitter

Актер Арнольд Шварценеггер непристойными шутками прокомментировал свое недавнее задержание в аэропорту Мюнхена. Видеоролик с выступлением актера на Всемирном климатическом саммите в австрийском Кицбюэле опубликовало издание TMZ.

76-летний Шварценеггер, в частности, пошутил, что надел наручники не из-за таможни, а ради «горячей ночи» с партнершей.

«Это невероятно. Серьезно, женщина на таможне сказала — если не будешь себя хорошо вести, надену наручники. Я согласился. Отличная сделка, ведь обычно мне приходится платить за это $500», — сказал он, намекая на обращение к услугам секс-работниц.

Кроме того, звезда «Терминатора» пошутил о своем анусе. По его словам, когда таможенник нашел часы швейцарской фирмы Audemars Piguet за $100 тысяч в багаже актера, то начал искать вторые — безуспешно.

«Он не смог их найти, потому что я их спрятал. А где — сказать не могу, потому что сегодня не могу сидеть», — веселился Шварценеггер.

17 января Шварценеггер прилетел в Мюнхен, где был задержан во время таможенного досмотра из-за незадекларированных дорогих часов. Половину стоимости большого штрафа актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. Таможенники разрешили ему снять деньги в аэропорту, после чего отпустили.

Известно, что часы Шварценеггера подорожали почти в три раза после задержания актера.

Ранее стал известен гонорар Аллегровой на частных вечеринках.

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