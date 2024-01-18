Знакомый Сташевского объяснил, почему певец ушел со сцены

Эстрадный исполнитель Влад Сташевский ушел со сцены, потому что не имел больших карьерных амбиций, заявил знакомый певца, телеведущий Алексей Остудин. Остудина цитирует издание News.ru.

«Влад такой парень, который любит плыть по течению. Он как артист никогда не был суперамбициозным и многие в 90-х ему и завидовали, потому что все чего-то добиваются, что-то пытаются сами сделать, а тут у него как бы само собой все получилось», — рассказал Остудин.

По словам телеведущего, во время пика популярности в 1990-х артист не был богатым человеком, поскольку основной доход получал его продюсер Юрий Айзеншпис.

В 1999 году Сташевский ушел от Айзеншписа. В 2010-х годах певец стал заниматься бизнесом. В 2020 году принял участие в проекте «Ты — суперстар».

19 января Сташевскому исполняется 50 лет.

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