Звезде «Триггера» грозит до трех лет тюрьмы за наркотики

Актеру фильмов «Триггер» и «Каменская» Анатолию Руденко может грозить до трех лет тюрьмы после задержания с наркотиками. Подробности задержания артиста сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник издания уточнил, что после задержания артист вел себя расслабленно и улыбался. С родными звезда сериала «Триггер» пока не связывался.

Сейчас, по информации издания, против актера могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». При этом статья может измениться на более тяжкую, если будет установлена причастность Руденко к подобным преступлениям ранее. Тогда актеру будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Руденко задержали в центре Москвы с 0,57 грамма мефедрона вечером 17 января. Пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Он находится в отделе полиции и в беседе со следователями продолжает утверждать, что пакетик с белым веществом якобы нашел на прогулке с собакой, предположил, что это яд для собак, и положил его в куртку.

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