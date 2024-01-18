Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезде «Триггера» грозит до трех лет тюрьмы за наркотики

Shot: актеру Руденко грозит до трех лет тюрьмы после задержания с мефедроном

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Актеру фильмов «Триггер» и «Каменская» Анатолию Руденко может грозить до трех лет тюрьмы после задержания с наркотиками. Подробности задержания артиста сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник издания уточнил, что после задержания артист вел себя расслабленно и улыбался. С родными звезда сериала «Триггер» пока не связывался.

Сейчас, по информации издания, против актера могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств». При этом статья может измениться на более тяжкую, если будет установлена причастность Руденко к подобным преступлениям ранее. Тогда актеру будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Руденко задержали в центре Москвы с 0,57 грамма мефедрона вечером 17 января. Пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Он находится в отделе полиции и в беседе со следователями продолжает утверждать, что пакетик с белым веществом якобы нашел на прогулке с собакой, предположил, что это яд для собак, и положил его в куртку.

Ранее знакомые Валерия Леонтьева рассказали о его пластических операциях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами