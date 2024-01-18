Часы Шварценеггера подорожали почти в три раза после задержания актера

Часы Арнольда Шварценеггера подорожали почти в три раза после задержания актера. Об этом сообщает издание BILD.

По данным издания, часы выставят на аукционе за €50 тысяч, хотя изначально планировали поставить стартовую цену в €20 тысяч. Также после инцидента украшением заинтересовались уже десятки коллекционеров.

В беседе с BILD Шварценеггер назвал бюрократические проволочки «проблемой, которой больна Германия». Артист пошутил, что его аксессуар стал «самыми просматриваемыми часами в мире». (Актер использовал игру слов «the most watched watch» на английском языке. — «Газета.Ru»). Он все еще намерен продать часы на аукционе.

17 января Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда собирался отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит, однако был задержан во время таможенного досмотра из-за незадекларированных часов швейцарской фирмы Audemars Piguet.

В итоге с Шварценеггера потребовали €35 тысяч: €26 тысяч за сами часы, €4 тысячи налога и еще €5 тысяч штрафа. Половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. Таможенники разрешили ему снять деньги в аэропорту, после чего отпустили.

Ранее звезду «Триггера» поймали с наркотиками.