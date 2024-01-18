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Продюсер назвал возможную причину отмены концертов Галкина за рубежом

Продюсер Рудченко: рука Кремля не имеет отношения к отмене концертов Галкина

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Global Look Press

Продюсер и критик Павел Рудченко в разговоре с «Царьградом» заявил, что «рука Кремля» не имеет отношения к отмене концертов Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за границей.

«Арабские страны, и в том числе Таиланд, очень остро реагируют на всевозможные политические заявления», — уточнил Рудченко.

Продюсер выразил мнение, что арабские и азиатские страны не хотят портить отношения с Россией, пуская к себе на сцену артистов, которые известны своими острыми политическими высказываниями. Рудченко считает, что артистам-эмигрантам, которые критикуют Россию, стоит сменить репертуар или забыть о заработке в этих странах.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, но ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. До этого в Таиланде были отменены концерты комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».

Ранее Николая Соболева (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

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