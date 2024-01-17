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НТВ ответил на слух об отмене премьеры сериала «Слово пацана»

«КП»: сериал «Слово пацана» выйдет весной 2024 года на ТВ

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Телеканал НТВ опроверг отмену показа сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По словам представителей НТВ, телевизионная премьера проекта состоится весной 2024 года. Точная дата и время выхода будут объявлены позже.

17 января 116.ru сообщил, что премьеру сериала «Слово пацана» отменили на телевидении. По данным издания, картина должна была выйти 22 января 2024 года на НТВ, однако с сайта телеканала пропала дата премьеры. Вместо нее стоит надпись «скоро».

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон.

Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

В январе актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль «Слове пацана», заявила, что проект должен закончится на одном сезоне.

Ранее Наталья Рудова рассказала, кого бы сыграла в «Слове пацана».

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