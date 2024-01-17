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Принцессе Уэльской сделали операцию

Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию на брюшной полости

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости в частной клинике в Лондоне. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Операции прошла успешно, принцесса останется в больнице на срок не менее 10 дней.

Также в дворце сообщили, что принцесса извиняется за то, что отложила грядущие встречи.

В заявлении подчеркивается, что исходя из медицинских показаний, она вряд ли вернется к выполнению государственных обязанностей до Пасхи.

14 января сообщалось, что королева Дании Маргрете II отреклась от престола. В воскресенье она подписала Декларацию об отречении, передав обязанности монарха своему сыну Фредерику. О своем желании оставить престол 83-летняя датчанка, которая после ухода Елизаветы II была единственной в мире правящей королевой и рекордсменкой по продолжительности нахождения на троне, объявила 31 декабря 2023 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали рождественскую традицию.

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