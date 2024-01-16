В Большом театре уточнили сообщения о падении декорации на рабочего

Пресс-служба Большого театра в Москве уточнила сообщения о падении на рабочего декорации. Представителей театра цитирует РБК.

«Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — опровергли слухи о госпитализации в учреждении культуры.

При этом в пресс-службе главного управления МВД по Москве заявили, уточнило агентство, что им не поступала такая информация.

О ЧП в кинотеатре сообщали РИА Новости со ссылкой на работника экстренных служб и Telegram-канал Mash.

По данным канала, мастер сцены якобы уронил декорацию оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» на оператора. В театре, утверждал источник канала, проходит внутренняя проверка с целью выяснить, было ли это непреднамеренное причинение вреда здоровью. Mash подчеркивал, что технику безопасности могли нарушить оба сотрудника театра.

Недавно сообщалось, что москвич приобрел билеты в один из столичных театров за полмиллиона рублей и был обманут мошенниками.