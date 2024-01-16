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В России состоится мировая премьер фильма «Из глубины»

Фильм «Из глубины» выйдет в России 18 января вместе с миром

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Наше кино

В России 18 января пройдет мировая премьера боевика о выживании «Из глубины». Об этом «Газете.Ru» сообщил дистрибьютор «Наше кино».

По сюжету после крушения самолета над Тихим океаном уцелевшие пассажиры и экипаж начинают борьбу за выживание со стихией. Запас воздуха заканчивается, шансы выбраться на свободу стремительно уменьшаются, а паника нарастает. Гигантские акулы окружают авиалайнер, зависший на краю глубокого подводного ущелья.

Режиссер проекта Клаудио Фах считает, что «Из глубины» можно назвать историей «стойкости, уверенности и выдержки». Главная героиня фильма, по его мнению, преодолевает неуверенность в себе, оказавшись в опасной ситуации. Ее роль исполнила актриса Софи Макинтош («О дивный новый мир»).

В каст также вошли Уильям Аттэнборо («Дюнкерк»), Джеймс Кэрролл Джордан («Десятое королевство»), Мануэль Пасифик («Терминатор: Темные судьбы») и др. Сценарий написал Энди Мэйсон («Рейв», «Уитни»).

Мировая премьера ленты состоится 18 января, в то же время американский зритель увидит «Из глубины» только 19 февраля.

Ранее сообщалось, что вышел тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены» на Netflix с Тео Джеймсом.

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