Жена Джигурды опубликовала видео с супругом на фоне скандала с Волочковой

Супруга шоумена Никиты Джигурды Марина Анисина опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с мужем на фоне скандала актера с балериной Анастасией Волочковой.

«А мне всегда так хорошо с любимым мужем; Как солнце, воздух и вода — любимый нужен», — подписала ролик женщина.

На видео показан бэкстейдж с фотосессии пары: супруги обнимают друг друга, а также целуются.

В комментариях подписчики Анисиной не пришли к единому мнению относительно ее позиции по отношению к супругу. Некоторые считают, что тем самым женщина позволяет Джигурде проявлять по отношению к ней неуважение, а другие, наоборот, выражают восхищение ее мужеству.

«Он ей изменяет, а ей все как божья роса. Насколько надо себя не уважать»; «А вы уверены, что ему с вами хорошо. Он прилюдно вас унижает своим поведением. Должно же быть у вас чувство собственного достоинства»; «Так и должна поступать настоящая жена. Когда муж опозорился на весь мир, она должна быть его защитой», — написали под постом.

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.

Ранее сообщалось, что «Ветераны России» призвали запретить все шоу, связанные с Джигурдой и Волочковой.