Айза ответила Гуфу после критики воспитания их общего сына

Блогер Айза в своем Telegram-канале назвала ложью слова бывшего мужа Гуфа о том, что она якобы настраивает их сына Сэма против него.

«Вот тут явно видно, что Леша не знает и никогда не знал своего сына! Он тысячу раз просил не выходить в прямые эфиры, не унижать его, а он делает вид, что ему пофиг! А это не так! Тебе на всех пофиг, а Сэму нет. И сейчас все эти слова лишь потому что он злится и видит и чувствует, что мы просто все устали от него!» — возмутилась Айза.

Она уточнила, что подала в суд на алименты, чтобы ударить «по самому больному». Айза пожаловалась, что рэпер никогда не давал ей денег по собственной инициативе. При этом блогер заверила, что обеспечивает детей всем возможным. Она также упрекнула бывшего мужа за то, что он даже спустя столько времени не знает, сколько средств уходит на содержание ребенка.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. В 2021-м Гуф женился на модели Юлии Королевой. В 2022-м у них родилась дочь Тина. В 2023-м модель и рэпер расторгли брак.

Ранее Гуф пожаловался, что Айза и сын считают его сумасшедшим.