Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерты Максима Галкина* отменили в Таиланде

В Таиланде отменили концерты Максима Галкина из-за политических высказываний

close
100%
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерты шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет из-за политических высказываний артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии Таиланда.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, но ее руководство впоследствии отказалось от его проведения.

«Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — объяснил источник.

Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

Ранее в Таиланде были отменены концерты экс-резидента Comedy Club комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) (признан в России иноагентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».

Накануне комик Руслан Белый сообщил в интервью с юмористом Сергеем Матросовым, что его концерты в Таиланде и Индонезии отменили.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем вспыльчивом характере.

*  признан в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами