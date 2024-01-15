Концерты Максима Галкина* отменили в Таиланде

Концерты шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) были отменены в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет из-за политических высказываний артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в развлекательной индустрии Таиланда.

Юморист должен был выступить 24 января в Паттайе и 25 января в Пхукете. Концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, но ее руководство впоследствии отказалось от его проведения.

«Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — объяснил источник.

Билеты на тайские концерты Галкина продавались по цене от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

Ранее в Таиланде были отменены концерты экс-резидента Comedy Club комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) (признан в России иноагентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов «произошла по независящим от организаторов причинам».

Накануне комик Руслан Белый сообщил в интервью с юмористом Сергеем Матросовым, что его концерты в Таиланде и Индонезии отменили.

Ранее певица Полина Гагарина рассказала о своем вспыльчивом характере.