Стала известна причина смерти каскадера Захаренкова

Каскадер Александр Захаренков, известный также как и актер, скончался от инсульта. Об этом 14 января сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков, пишет газета «Известия»

Представитель гильдии также подтвердила эту информацию и добавила, что проблему не удалось обнаружить вовремя, что привело к отеку мозга.

Захаренков умер на 39-м году жизни 12 января. Он работал каскадером на производстве многих фильмов и сериалов, включая «Тайну печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора».

До этого молодой певец умер на сцене во время выступления. На мероприятии в городе Фейра-де-Сантана Энрике исполнял песню «Vai Ser Tao Lindo», что в переводе с португальского обозначает «Это будет так красиво».

Исполнитель потерял равновесие и упал на сцене, после чего его оперативно доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от обширного сердечного приступа.

Педро Энрике выступал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.