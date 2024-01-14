Дочь Пригожина раскрыла стоимость своей пластики

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась в беседе с изданием «СтарХит», что потратила на пластическую операцию миллион рублей.

Пригожиной провели комплексную операцию. Ей сделали абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза и липосакцией живота и боков. Модель призналась, что чувствует себя прекрасно после хирургического вмешательства. Она отметила, что не испытывала сильных болей.

«Я почувствовала изменения уже в первый день, когда прикоснулась к своему животу и не обнаружила нависающего «фартука». Однако появились небольшие отеки, они могут уйти к концу первого месяца. Некоторая отечность может сохраняться и до шести месяцев», — поделилась модель.

По словам Пригожиной, после пластики ей нужен физический покой. Позже она начнет соблюдать диету и вести активный образ жизни, чтобы держать себя в форме.

Пригожина решилась на пластику после рождения сына. Дочь продюсера самостоятельно похудела на 30 килограмм, однако все равно была недовольна результатом, поэтому обратилась к хирургам.

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