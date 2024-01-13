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«Купаемся в золоте»: Люся Чеботина отреагировала на подорожание яиц в России

Певица Люся Чеботина была неприятно удивлена из-за роста цен на яйца в России

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина в беседе с порталом PROZvezd заверила, что была неприятно удивлена повышению цен на яйца в России.

«Нет, ну вы, наверное, надумали себе, что мы, артисты, как-то так оторваны от жизни, что купаемся в золоте и бриллиантах и никакие житейские проблемы нас не касаются. Это не так! И вот захожу я перед праздниками в один из них — и что я вижу? На самые дешевые яйца, категории С1, ценник стоит — 119 рублей! Ну дела!» — возмутилась Чеботина.

Вместе с этим исполнительница подчеркнула, что соблюдает «классические» для людей правила экономии. Например, обращает внимание на товары по скидке, старается собрать заказ так, чтобы доставка была бесплатной, а также ходит в продуктовые магазины, не отличающиеся завышенным ценником и премиальным качеством товаров.

«Короче, как и все, в эти дни экономлю на яйцах! Если речь про куриные. А на всех других экономить — грех!» — посмеялась Чеботина.

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