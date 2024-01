Роль Дины во втором сезоне «Одних из нас» сыграет Изабела Мерсед

Актриса Изабела Мерсед присоединилась ко второму сезону сериала «Одни из нас» в роли Дины — подруги главной героини, которую играет Белла Рамзи. Об этом сообщает Variety.

«Дина — дикая, смешная, теплая, опасная и влюбляющая в себя. Можно вечно искать актера, который бы с легкостью воплощал все эти качества, а можно сразу найти Изабелу Мерсед. Мы гордимся, что она стала частью нашей команды», — признались соавторы шоу Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин.

Variety добавляет, что Мерсед стала третьим новым актером во втором сезоне «Одних из нас». До этого сообщалось, что к касту присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби и Янг Мазино (Джесси).

Премьера первого сезона сериала «Одни из нас» — экранизации одноименной компьютерной игры — состоялась 15 января. Шоу продлили на второй сезон. Шоураннеры проекта уточнили, что продолжение расскажет о событиях игры «The Last of Us: Part 2». В мае сообщалось, что HBO планирует выход продолжения шоу в 2025 году с учетом забастовки сценаристов в США.

