На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги

На сеть пивных барда и предпринимателя Александра Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд представители петербургских коммунальных служб. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным собственного источника издания, «Невский экологический оператор» подал в арбитражный суд на «Толстого фраера», требуя 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не оплаченный с начала 2022 года.

Второй иск, добавляет издание, к «Толстому фраеру» подали из-за неоплаты электроэнергии — с заведений Розенбаума требуют взыскать 84 тысячи рублей за эту услугу.

Александр Розенбаум является основателем и совладельцем пивных баров в Петербурге. Life уточняет, что в 2022 году годовой доход заведений составил около 180 млн рублей.

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