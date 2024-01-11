Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги

Shot: сеть пивных барда Розенбаума «Толстый фраер» задолжала 469 тысяч рублей за ЖКУ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На сеть пивных барда и предпринимателя Александра Розенбаума «Толстый фраер» подали в суд представители петербургских коммунальных служб. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным собственного источника издания, «Невский экологический оператор» подал в арбитражный суд на «Толстого фраера», требуя 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не оплаченный с начала 2022 года.

Второй иск, добавляет издание, к «Толстому фраеру» подали из-за неоплаты электроэнергии — с заведений Розенбаума требуют взыскать 84 тысячи рублей за эту услугу.

Александр Розенбаум является основателем и совладельцем пивных баров в Петербурге. Life уточняет, что в 2022 году годовой доход заведений составил около 180 млн рублей.

Накануне «Ералаш» потребовал взыскать 11 млн рублей с вдовы и дочери Грачевского.

Ранее комик Пушкин высказался об отъезде из страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами