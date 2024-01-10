Александр Маршал объяснил, почему артисты отказываются выступать с SHAMAN

Отказ некоторых российских артистов выступать на одной сцене вместе с SHAMAN (Ярославом Дроновым) может быть связан с завистью. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказал заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал.

«Вот SHAMAN – что в его адрес звучит вообще? Это же те силы, о которых я сказал, они не хотят этого, они хотят другого, понимаете? Может быть, это зависть, и они не хотят с ним выходить на одну сцену, потому что он взял и собрал 60 тыс. человек в Лужниках, а они – нет?» — предположил артист.

В конце декабря сообщалось, что во время съемок новогоднего шоу «Песня года» ради финальной композиции на сцену вышли многие артисты, в том числе Александр Ревва, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина. Отмечалось, что музыканты игнорировали SHAMAN и старались не пересекаться с ним взглядом.

Кроме того, появилась информация о том, что певец Леонид Агутин вовсе отказался выступать вместе с коллегой, так как считает, что петь с SHAMAN — «это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». Однако после этого на официальном сайте Агутина появилось опровержение слухов об этом.

Ранее певец Григорий Лепс вступился за SHAMAN после нападок «испуганных патриотов».