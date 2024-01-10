Еще одного артиста вырезали из «Песни года»

Певца и комика Александра Ревву вырезали из «Песни года». Об этом сообщает kp.ru.

В новогоднем шоу юморист должен был исполнить одну из своих песен, однако выступление Реввы не вышло в эфир. Причина произошедшего неизвестна.

При этом активист Виталий Бородин признавался в беседе с mk.ru, что Ревве объявили бойкот на федеральных каналах.

«Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать», — пояснил он.

После начала спецоперации России на Украине Ревва практически перестал вести соцсети и не появлялся на публике. В СМИ активно начали распространяться сведения, что юморист эмигрировал в Испанию, однако в конце 2022 года шоумен стал посещать светские мероприятия в Москве, а также возобновил концертную деятельность.

7 января сообщалось, что артистов Филиппа Киркорова и Глюкозу вырезали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Съемки концерта прошли после «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, на которой присутствовали звезды.

Само мероприятие и гости позднее подверглись критике: рэпер Vacio дважды получил административный арест, а саму Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию. Киркоров и многие другие звезды, пришедшие на мероприятие, позже записали видео с извинениями.

Ранее сообщалось, что певица Глюкоза улетела из России после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой.