В Москве затопило квартиру Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Telegram-канале, что ее московскую квартиру затопило из-за прорыва батареи.

«Ковры плавают. Паркет стал дыбом. Съездила на курорт», — написала актриса.

По сообщениям СМИ, Кудрявцева провела новогодние праздники Дубае вместе со своей 5-летней дочерью Марией. Еще 7 декабря телеведущая признавалась в социальных сетях, что ей тяжело дается отдых. Она подчеркивала, что никогда не умела расслабляться из-за привычки постоянно «куда-то бежать».

3 января сообщалось, что Кудрявцеву неожиданно вырезали из эфира после того, как на телевидении объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову. Россиянам планировали показать дуэт телеведущей с ее коллегой Екатериной Гордон «Дамы за 30», однако на самом концерте выступления женщин восприняли не очень хорошо. Певец Сергей Лазарев усомнился в вокальных способностях Кудрявцевой и сравнил ее с Ольгой Бузовой.

Затем издание mk.ru, ссылаясь на осведомленные источники, отметило, что вырезанная композиция не связана со скандальной вечеринкой Анастасии Ивлеевой, которая стала причиной большинства новогодних «отмен» артистов.

Ранее сообщалось, что Юрия Соломина выписали из больницы.