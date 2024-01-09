Солисту «Щенков» вручили повестку в военкомат

Солисту «Щенков» Максиму Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) вручили повестку в военкомат в суде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, это решение было принято для постановки Моисеева на воинский учет и уточнения данных.

37-летнего Максима Тесли, повторившего скандальный образ рэпера Vacio с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, задержали в аэропорту Пулково накануне. По данным СМИ, он собирался улететь в Казахстан.

Во время рождественского концерта музыкант вышел на сцену в одном носке на гениталиях. В ходе концерта носок упал, обнажив половой орган артиста. После этого общественник Виталий Бородин обвинил его в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина заявила, что Тесли выступает в таком виде «несколько лет».

9 января в суде Тесли назвал свой перфоманс неуместным.

Повестку также вручали рэперу Vacio, который в аналогичном образе появился на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее была названа причина коммерческого успеха «Холопа-2».