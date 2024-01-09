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«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США

«Союзмультфильм» попросил СК проверить права компании La Roubine на «Чебурашку»

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Телеканал «Россия 1»

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить правомерность заключенных с компанией La Roubine из США контрактов, которые касаются международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу киностудии.

«Указанная проверка сейчас проводится», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием этой американской компании. В «Союзмультфильме» отметили, что ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей мультфильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

До этого стало известно, что продолжение семейного мультфильма про «Чебурашку» выйдет на экраны 31 декабря 2025 года.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Ранее «Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года.

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