«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить правомерность заключенных с компанией La Roubine из США контрактов, которые касаются международных прав на бренд «Чебурашка». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу киностудии.

«Указанная проверка сейчас проводится», — указали в пресс-службе.

Уточняется, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием этой американской компании. В «Союзмультфильме» отметили, что ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей мультфильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

До этого стало известно, что продолжение семейного мультфильма про «Чебурашку» выйдет на экраны 31 декабря 2025 года.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Ранее «Слово пацана» и «Чебурашку» признали лучшими проектами России 2023 года.