«Ноль либидо»: Айза объяснила, почему у нее не складывается общение с мужчинами

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что не заинтересована в общении с мужчинами из-за отсутствия либидо.

«Вообще не знакомятся, я никуда не хожу. У меня на морде написано, что меня трогать нельзя. Когда что-то говорят мне, я просто глаза в пол опускаю и ухожу. Во мне ноль либидо. И ноль желания общаться с мужчинами в романтическом плане», — подчеркнула Айза.

Айза и рэпер Гуф (Алексей Долматов) поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым. Айза также была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным, у них родился сын Элвис.

Недавно блогер подала в суд на бывшего мужа из-за алиментов. Блогер призналась, что ее разозлили недавние высказывания Гуфа, которые он сделал в прямом эфире на странице в соцсети. Айза подчеркнула, что просила экс-возлюбленного не делать таких трансляций, потому что они наносят психологический вред их общему сыну.

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