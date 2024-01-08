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Солист группы «Щенки» выступил на концерте в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Тесли выступил в одном носке в Петербурге

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maxim_tesli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вокалист музыкального коллектива «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке. Видеоролик опубликовал «Пятый канал».

Музыкант появился на выступлении в практически обнаженном виде, оставив носок на гениталиях. После выхода на сцену Тесли начал бить себя микрофоном в грудь, после чего начал исполнять композицию с группой.

В конце декабря 2023 года суд признал рэпера Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как он появился на вечеринке Ивлеевой только в одном носке. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), за что дали 15 суток административного ареста.

Васильева также оштрафовали на 200 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Он обжаловал это решение. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако его снова задержали.

Накануне стало известно, что Vacio вручили повестку в военкомат.

Ранее сообщалось, что солиста группы RASA Виктора Поплеева задержали в Москве.

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